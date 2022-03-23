Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı - Son Dakika
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı

23.03.2022 17:59
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin havalimanına düzenlediği saldırıda 3 polis yaralandı.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin havalimanına düzenlediği saldırıda 3 polis yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eş-Şebab üyesi bir grub, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanına saldırdı.

Saldırı, güvenlik güçlerince püskürtüldü.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 örgüt üyesi öldürülürken 3 polis yaralandı.

Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesine de sabah saatlerinde terör saldırısı düzenlenmişti. Üst düzey koruma altında olan yerleşkeye saldıranlara güvenlik güçlerince karşılık verilmişti.

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Eş Şebab, Somali, Terör, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 3 polis yaralandı - Son Dakika
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