Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı

04.01.2021 13:33

- Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden Erdinç Genç memleketi Çorum'da son...

- Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

ÇORUM - Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden Erdinç Genç memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik önceki gün yapılan saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri dün akşam uçakla Türkiye getirildi.

Terör saldırısında yaşamını yitiren Erdinç Genç'in cenazesi, memleketi Çorum'un Ortaköy ilçesine getirildi. Genç için burada dua edilirken helallik de alındı. Aile bireyleri de gelen taziyeleri kabul etti. Evli ve 3 çocuk babası Genç'in üç ay önce arkadaşlarıyla birlikte çalışmak için Somali'ye gittiği öğrenildi. Erdinç Genç'in cenazesi, ilçeye bağlı Aşdağul beldesinde toprağa verildi.

Cenazeye Genç'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanlığı Destek ve Koordinasyon Merkezi Başkanı Salih Mutlu, milletvekilleri Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Genç'in yakınları ayakta durmakta zorlandı..

Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı
Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı

Mogadişu, Somali, Çorum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Somali'deki saldırıda yaşamını yitiren Erdinç Genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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