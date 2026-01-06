Somali, İsrail'in Somaliland Ziyaretini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali, İsrail'in Somaliland Ziyaretini Kınadı

06.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Somaliland ziyareti nedeniyle tepkisini açıkladı.

Somali, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.

Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın Somaliland ziyaretinin Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Somaliland'in, Somali'nin uluslararası alanda tanınan topraklarının ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olduğu, Somali'nin açık rızası ve yetkilendirmesi olmaksızın ülke topraklarında gerçekleştirilen her türlü resmi temas, varlık veya angajmanın yasa dışı, hükümsüz ve geçersiz olduğu vurgulandı.

Bu tür girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Afrika Birliği (AfB) Kurucu Senedi ile egemen devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen yerleşik uluslararası normlara aykırı olduğu aktarılan açıklamada, egemen eşitlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkelerinin ihlal edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirilen ziyaret kınanırken, İsrail'e, ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyen tüm eylemleri derhal durdurması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam anlamıyla saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM, AfB, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve tüm uluslararası ortaklara, "Somali'nin egemenliği, birliği ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına yönelik ilkesel desteklerini açık ve net şekilde yeniden teyit etmeleri" çağrısı da yapıldı.

Somali'nin açıklaması, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Somaliland'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası geldi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, İsrail, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali, İsrail'in Somaliland Ziyaretini Kınadı - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:57:19. #7.11#
SON DAKİKA: Somali, İsrail'in Somaliland Ziyaretini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.