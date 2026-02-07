Somali Lideri'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika
Somali Lideri'nden İsrail'e Tepki

07.02.2026 11:06
Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somali'nin egemenliğine müdahalesini uluslararası hukuka aykırı buldu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somali'nin egemenliğine yönelik müdahalesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil ettiğini söyledi.

Mahmud, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Aljazeera Forumu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Somali'nin egemenliğine yönelik müdahalesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, bu tür girişimlerin bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in aralık ayında Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan Somaliland'ı tanıma kararına değinen Mahmud, bunun yalnızca Somali'nin toprak bütünlüğüne değil, Afrika kıtasının birliğine de meydan okuduğunu ifade ederek, "İsrail'in Somali'nin egemenliğine müdahalesi kabul edilemez." dedi.

Afrika'nın, sınırların güç kullanılarak değiştirilmesini reddettiğini belirten Mahmud, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu da dile getirdi.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Mahmud, İsrail'in saldırılarının benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını, Filistin meselesinde adil ve kalıcı bir çözüm üretilmemesinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek, iki devletli çözüm temelinde adaletin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası sistemin ciddi bir sınavdan geçtiğini aktaran Mahmud, güç kullanımının hukukun önüne geçmesinin dünyayı daha büyük krizlere sürükleyebileceği uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun, hukuk ihlallerine karşı net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Mahmud ayrıca Somali'nin terörle mücadelede kararlılıkla yoluna devam ettiğini, Kızıldeniz'in güvenliği ve istikrarının ise yalnızca bölge ülkeleri için değil, küresel ticaret ve güvenlik açısından da hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

İsrail, Somaliland'ı tanımıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Somali, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Somali Lideri'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika
