Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı - Son Dakika
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Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı

23.05.2022 13:11
Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı

Somali'de yapılan seçimleri kazanarak 2. kez cumhurbaşkanı olan Hasan Şeyh Mahmud, resmi olarak göreve başladı.

Somali'de yapılan seçimleri kazanarak 2. kez cumhurbaşkanı olan Hasan Şeyh Mahmud, resmi olarak göreve başladı.

Başkent Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görevi devralan Şeyh Mahmud, 2026 seçimlerine kadar cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetecek.

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 vekilin oyunu alan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya yaklaşık 100 oy fark atmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud göreve başladı - Son Dakika
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