Somaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır
Somaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır

Somaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır
27.01.2026 14:54
Somaspor, 21. hafta maçında Ankara Demirspor ile karşılaşacak. Hazırlıklar tamamlandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta mücadelesinde 28 Ocak Çarşamba günü Ankara Demirspor'u ağırlayacak olan Somaspor hazırlıklarını tamamladı.

Somaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Somaspor - Ankara Demirspor karşılaşmasını hakem Semih Kurt yönetecek. Kurt'un yardımcılıklarını Mehmet Kirişçioğlu ile Tolga Okumuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İsmet Yılmaz olarak açıklandı.

Müsabakanın biletlerinin ise online satışa çıktığı duyuruldu.

Ligin 20. haftasında oynanması gereken Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması olumsuz hava şartları nedeniyle Somaspor'un ulaşımında yaşanan engellerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nca ileri bir tarihe ertelenmişti.

Somaspor 19 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 15. sırada yer alırken, Ankara Demirspor ise 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucu 29 puanla 10. sırada bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ankara Demirspor, Yerel Haberler, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Somaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır - Son Dakika

SON DAKİKA: Somaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır - Son Dakika
