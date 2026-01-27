Somaspor, Ankara Demirspor'u Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda oynaması gereken Mardin 1969 Spor maçı hava koşulları nedeniyle başka bir tarihe ertelenen Somaspor yarın evinde Ankara Demirspor'u misafir edecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Semih Kurt'un düdük çalacağı maç saat 14.007te başlayacak. 12 puanla 16'ncı basamakta yer alan Somaspor bu sezon evinde hiç kazanamadı. Manisa ekibi 3 galibiyeti de deplasmanlarda aldı. Ankara Demirspor ise bu maç öncesi 29 puanla 10'uncu basamakta bulunuyor.