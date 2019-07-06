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Somaspor'da Basatemür dönemi

34 dakika önce

TFF 3'üncü Lig'e yıllar sonra dönen Somaspor'da teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür getirildi.

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TFF 3'üncü Lig'e yıllar sonra dönen Somaspor'da teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür getirildi. Kendisini Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel kategoriye taşıyan Mustafa Bahadır'la yeniden anlaşamayan Soma, Basatemür'de karar kıldı. Kariyerinde Turgutluspor, Altınordu, Urganlıspor ve Alaşehir Belediyespor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, yönetimin katıldığı törenle sözleşme imzaladı. 3'üncü Lig'e çıktıktan sonra ekonomik sıkıntı nedeniyle uzun süre adım atamayan Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın, "Somalılar olarak yeni yönetim oluşturduk. Güçlü bir yönetim kadrosu ile Somaspor'a hizmet vermeye karar verdik. Teknik direktör sorunumuzu deneyimli hocamız  Burhanettin Basatemür ile anlaşarak çözdük. Şimdi hepimiz kolları sıvayarak takıma faydalı olacak futbolcuları Somaspor'a kazandıracağız. Somalı iş adamlarımızın da gayreti ile takımımızı bu sene 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.


- Soma
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Bahadır, Soma, Spor
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