Somaspor'da tur sevinci
23.10.2020 13:00
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında deplasmanda Bucaspor 1928'i 1-0 yenerek yoluna devam eden Somaspor'da keyifler yerinde.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında deplasmanda Bucaspor 1928'i 1-0 yenerek yoluna devam eden Somaspor'da keyifler yerinde. Teknik direktör Burhanettin Basatemur kupaya da lig kadar önem verdiklerini söyledi. Tur atladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Basatemur, "Kupa maçları hem kulüp hem de oyuncular için artıları olan organizasyon. Genç futbolcularımız kupada vitrine çıkıyor. Çünkü bunu hak ediyorlar. Bucaspor 1928 karşısında hem oyun hem de mücadele olarak gayet iyiydik. Kazandığımız için mutluyuz. Amacımız daha üst turları görebilmek" dedi.
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