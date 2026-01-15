Somaspor, Muhammet Özkal\'ı Transfer Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Gebzespor'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Somaspor, stoper Muhammet Özkal'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu son olarak Karaman FK forması giydi. Sezonun ilk yarısında Karaman FK ile 16 maça çıkan Muhammet, daha önce Kocaeli Birlikspor, Körfezspor, Bodrum FK, Denizlispor ve 24 Erzincanspor'da oynadı.