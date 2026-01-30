Somaspor, Muşspor\'u Ağırlıyor

TFF 2. Lig'de ekibi Somaspor, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği Muşspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig'in 21. haftasında Ankara Demirspor'u mağlup ederek bu sezon evindeki ilk galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, Muşspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak düşme hattıyla arasındaki puan farkını artırmak istiyor.

Ligin ilk yarısında Muş'ta oynanan karşılaşmada rakibine 4-0 mağlup olan Somaspor, ligin üçüncü sırasında yer alan güçlü rakibini bu kez kendi sahasında yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bir maç eksiğiyle 15 puanla 15. sırada bulunan Somaspor, 43 puanla 3. sırada yer alan Muşspor karşısında taraftarı önünde kritik bir mücadeleye çıkacak.

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 1 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. - MANİSA