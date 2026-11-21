MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu, yıllar önce söylediği ve sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlanan "Türk mutfağı dünyada ilk 10'a girmez" sözleri hakkında konuştu. Sinan Canan ile Açık Beyin programına konuk olan Sivrioğlu, sözlerinin bağlamından koparılarak yayıldığını söyledi.

2021'DEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tepki çeken ifadeler, Sivrioğlu'nun 2021 yılında NeyseNe'nin Loş Sohbet programında kurduğu cümlelere dayanıyordu. Türkiye ve Avustralya'da restoranlar işleten, MasterChef Türkiye ekranlarıyla geniş kitlelerce tanınan şefin o sözleri son günlerde sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ünlü şef, asıl itirazının "Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri" iddiasına olduğunu anlattı. Bu iddiayı katıldığı her seminerde duyduğunu belirten Sivrioğlu, böyle bir sıralamanın hangi veriye dayandığını sorguladığını, bu yüzden "yok öyle bir şey" dediğini aktardı.

"İNŞALLAH YİNE KESİLMEZ"

Bir mutfağın dünyada kabul görmesini Londra ve New York gibi gastronomi merkezlerinde insanların akşam yemeği tercihine bağlayan Sivrioğlu, insanlar "Tayland mı yiyelim, Çin mi yiyelim, İtalyan mı yiyelim, Türk mü yiyelim" diye konuşmaya başladığında Türk mutfağının literatüre gireceğini savundu. Şef, "Bunu anlattım, inşallah yine kesilmez. Onların hepsini sağını solunu kırpıp Türk mutfağa dünyada ilk 10'a girmez dediler" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA'DA DÖRT TÜRK RESTORANI

Türk mutfağına bağlılığını hatırlatan Sivrioğlu, "Hayatımı bu işten kazanıyorum. Avustralya'ya gidip dört tane Türk restoranı açmışım" dedi. Ünlü şef, restoranlarına Türkçe isimler verdiğini ve onları Akdeniz restoranı gibi genel tanımlarla değil, Türk restoranı olarak açtığını anlattı.

Annesinin Karadenizli olduğunu söyleyen Sivrioğlu, Karadeniz mutfağının en az bilinen ve en az temsil edilen bölge mutfaklarından biri olduğunu belirtti. Gastronominin turizm ve sanayi açısından Türkiye'yi ileriye taşıyabileceğini vurgulayan şef, "Türk mutfağı dünyanın en önemli mutfaklarının başında gelir ama bunu tanıttığımız kadar varız" diye konuştu.