Son Dakika Haberleri: Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor
Son Dakika Güncel Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor

Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor

6 saat önce

Aksaray Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan Somuncu Baba Minyatür Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor, System.String[]

Aksaray Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan Somuncu Baba Minyatür Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.


Somuncu Baba'nın hayatı ve yaşam tarzının anlatıldığı Somuncu Baba Minyatür Müzesi'nde 500'e yakın minyatür yer alıyor. Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi'nde bulunan müze bu yıl Aksaray Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek restore edildi.


Müzeyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, "2013 yılında açılmış olan Somuncu Baba Minyatür müzemizin göreve geldikten sonra tadilatını yaptık. Zemin yerleştirmeleri, ses sistemi, buradaki minyatür onarımlar neticesinde şu anki haline getirmiş bulunuyoruz. Yılda yaklaşık 500 bine yakın vatandaşımız ziyaret ediyor. İleri ki hedeflerimiz 1 milyona yakın vatandaşımızı buraya çekebilmek. Biliyorsunuz ki Somuncu Baba Hazretleri, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Erdebil'de başlayan bir macerası Bursa, akabinde Malatya, oradan da Aksaray'a geliyor. Hayatını, ömrünü Aksaray'da tamamlıyor. Bu minyatürümüzde de 500'e yakın minyatür ile 13 safhadan oluşan hayat seyrini minyatür olarak anlatmış bulunmaktayız. Gerçekten tarihimize, manevi dünyamıza atıf yapan güzel bir çalışma oldu" dedi.


Müzeyi gezen ziyaretçiler ise müzenin çok güzel olduğunu belirterek, "Somuncu Baba'nın hayatında yaşamış gibi oluyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz" dedi. - AKSARAY

Somuncu Baba, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı
Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somuncu Baba'nın minyatür müzesini yılda 500 bin turist ziyaret ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]