Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor - Son Dakika

Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

26 dakika önce

İstanbul Ekonomi Araştırma, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçiyor. 3. partinin İYİ Parti olduğu araştırmada MHP, HDP ve İYİ Parti'nin baraj altında kaldığı görülüyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma, Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırma şirketi, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu sordu. Anket sonucuna göre, AK Parti yüzde 35,9 oy oranını alırken CHP ise 22,7 oy aldı. Ankette İYİ Parti 9.8, MHP 8.3, HDP ise 9.5 oy alarak barajı geçemedi.

3. PARTİ İYİ PARTİ OLDU

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 1537 kişi ile yaptığı ankette Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti 3. parti oldu. Ankette 9.8 oy alan İYİ Parti az farkla baraj altında kalıyor.

Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
İstanbul, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı
İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]