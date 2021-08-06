'Son çıkış' Kütahya'da sahnelendi - Son Dakika

Kütahya Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Son Çıkış' oyunu belediye binası önünde sahnelendi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın da takip ettiği oyunu vatandaşlar ilgi ile izledi.

Belediye binası önünde tek perdelik komedi oyunu 'Son Çıkış' sahnelendi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın da takip ettiği tiyatro oyununu Yunus Emre Obut yazdı ve yönetti.

İsmail Emre Biliciler, Fatih Akçin, Yunus Emre Obut, Ihsan Sever'in etkileyici oyunu ile sahnelenen tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından beğeni ile takip edildi.

Oyun sonunda, oyuncuları tebrik eden ve Kütahya halkının bu tür organizasyonları pandemi sürecine özlediğini dile getiren Başkan Işık, oyunculara günün anısına Kütahya'nın simgelerinden olan kahve fincanı hediye etti. - KÜTAHYA