Son dakika! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek ve ayrıştırmak isteyenlerce yapılan kalkışmada egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun gösterildiğini anımsattı.

Milletin birliği, beraberliği ve dayanışması sayesinde ayrıştırılmasının mümkün olamayacağını vurgulayan İlhan, "Türkiye'de bir arada, beraberce yaşayan bizleri birbirine düşürmeyi ve düşmanlık oluşturmayı hedefleyenlere karşı dik duruşun hiçbir zaman yok edilemeyeceğine olan inançla 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yılmaz da 15 Temmuz gecesi milletin kendi iradesine, demokrasiye ve vatanına sahip çıkma adına kahramanca direndiğini, çok büyük bedel ödediğini vurgulayarak, hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde vatanı, bağımsızlığı ve demokrasi için canını veren bütün şehitleri saygı ve minnetle andığını belirtti.