Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaş, 15 Temmuz'un 5. yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı. Törende 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 3'ü asker 32 şehidin bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına Çanakkale'den getirilen toprağın dökülmesinin ve karanfil bırakılmasının ardından heyet, şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Heyet, daha sonra Karşıya Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ne geçti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tören, şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu. - ANKARA