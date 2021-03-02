Son dakika 3. sayfa: 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı

02.03.2021 15:09
Son dakika 3. sayfa: 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı, System.String[]

Son dakika haberler... Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şubat ayında gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar kapsamında bin 89 araç sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şubat ayında gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar kapsamında bin 89 araç sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uyguladı.

Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında; Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından Şubat ayı içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği tarafından denetimler hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 75 bin 59 şahıs ve 41 bin 166 araç sorgulanmış olup, yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 633 şüpheli şahıs yakalanmış, 19 kayıp şahıs, 3 kayıp çocuk bulunmuş, 14 adet tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 41 adet av tüfeği, 198 adet av tüfeği fişeği, ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 3 şahıs, DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs ve DEVYOL silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Uyuşturucu konusunda çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 26 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet kapsamında 8 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet kapsamında 4 olay, Resmi Belgede Sahtecilik kapsamında ise 5 olay meydana gelmiş olup toplam 43 olayda 57 şahıs yakalanmış, 5 şahıs tutuklanmış, 20 şahsa adli kontrol kararı uygulanmış, 32 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Meydana gelen olaylarda, 289 gram kubar esrar, 1.250 kök kenevir bitkisi, 3 gram bonzai, 2 gram kokain, 326 adet extasy, 677 adet sentetik hap, 52 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 212 litre alkollü içecek, 240 paket sigara, 3 adet dedektör ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı

Trafik uygulama ve denetimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

"Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 46 bin 474 araç sürücüsü kontrol edilmiş, bin 89 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. 246 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 100 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 19 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 121 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 505 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 322 araç trafikten men edilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 526 araç sürücüsüne, 291 yayaya ve 172 öğrenciye trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verilmiştir." - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı - Son Dakika


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