Son dakika 3. sayfa: Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı, o anlar kamerada

13.03.2022 16:30
Son dakika 3. sayfa: Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı, o anlar kamerada

Son dakika haberi... Başakşehir'de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Başakşehir'de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Yakıt aldıktan sonra kaçan şahsın, farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.

Olay, 10 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi. Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır 2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe 2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe

Başakşehir, Akaryakıt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı, o anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Depoyu doldurtup ödeme yapmadan kaçtı, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement