Kaybolan zihinsel engelli adam 15 saatin sonunda bulundu - Son Dakika

Kaybolan zihinsel engelli adam 15 saatin sonunda bulundu

250 kişilik ekipler havadan ve karadan aranan adamı AFAD ve jandarma buldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli şahıs AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 15 saatlik arama çalışması sonrası bulunurken, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyü sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Fahri Arı isimli zihinsel engelli şahsın bir anda ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini istedi. Bunun üzerine olay yerine eğitimli köpeklerle birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlerde başlayan arama çalışmalarına sabah AKUT ekipleri de katıldı. Köy ve çevresindeki arazide günün ışıkları ile birlikte şahsı arama çalışmalarına yaklaşık 250 kişi katıldı. Arı'nın bulunması için AFAD ve jandarma günün aydınlanması ile karadan yaptığı arama çalışmasını drone ile havadan da başladı. Arı'nın bulunması için başlatılan çalışma sonuç verirken, Arı kaybolduktan yaklaşık 15 saat sonra Ilıca köyü yakınlarından arazide bulundu. Zihinsel engelli Arı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan şahsın bulunduktan sonra olay yerine gelen aile üyeleri ise Arı'ya sarılarak hasret giderdi.