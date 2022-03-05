Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor - Son Dakika

Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor
BURDUR - Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 gencin aileleri sabah saatlerinden itibaren morg önünde bekliyor.
Burdur'da gece meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 21 yaşında olan sürücü Yahya Kılıç, yolcu konumunda bulunan Recep Aslan, Edanur Ocaklı ve Kerime Ece Karataş yaşamımı yitirdi. Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenazeler yapılacak otopsilerin ardından ailelere teslim edilecek. Gece saatlerinde hastane önünde bulunan aileleri ve arkadaşları, sabah saatlerinde de bekleyişlerini sürdürüyor. 4 gencin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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