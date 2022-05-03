Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

03.05.2022 23:48
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS (İHA) – Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gürün ilçesi yakınlarında saat 18.30 sıralarında Orhan A. (49) yönetimindeki 34 EJU 504 plakalı BMW marka otomobil, asfaltın ıslak nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile Hasan Albayrak (72) ve Gazal Albayrak (74) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumları ağır olan Hasan Albayrak ve Gazal Albayrak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

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Hasan Albayrak, Otomobil, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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