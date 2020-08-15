Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de korku dolu anlar kamerada, işçiler son anda kurtuldu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de korku dolu anlar kamerada, işçiler son anda kurtuldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Küçükçekmece'de korku dolu anlar kamerada, işçiler son anda kurtuldu -Minibüs işçileri indirdiği sırada alev topuna döndü -Mahalle arasında alevlenen minibüs korku dolu anlar yaşattı Küçükçekmece'de bir servis minibüsü, evine gidecek işçileri indirdiği sırada bir anda yanmaya başladı.

Küçükçekmece'de korku dolu anlar kamerada, işçiler son anda kurtuldu

-Minibüs işçileri indirdiği sırada alev topuna döndü

-Mahalle arasında alevlenen minibüs korku dolu anlar yaşattı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir servis minibüsü, evine gidecek işçileri indirdiği sırada bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içinde kalarak küle dönen minibüste, ufak çaplı patlama meydana geldi. Etraftaki evlerin camları kırıldı, yangın park halindeki başka araca sıçradı.

Olay, saat 03.00 sularında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Edip Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini evine bırakan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından bir anda yanmaya başladı. Ezer, hemen minibüsteki 2 işçiyi tahliye ederek minibüsü, geniş sokaktaki geniş alana çekti.

Sürücü daha sonra itfaiyeye haber verirken, minibüs kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Alev topuna dönen minibüste ufak çaplı patlamalar meydana geldi, bazı evlerin camları kırıldı.

Yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında minibüs küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından minibüste inceleme yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konuyu anlatan araç sürücüsü Salih Ezer, " Arnavutköy'den geliyordum, personel indirirken duman çıktı önden. Su tuttum baktım yetişemedim, 30 saniye sürmedi. Ön taraftan sağdan çıktı. Çok şükür yaralanan olmadı ama minibüs gitti" dedi.

Olayı gören mahalle sakini Metin Deler, "Şurada araç durdu, önünden bir ateş çıktı. ondan sonra aracı buraya aldı ki, binalara sıçramasın diye. Allah korusun binalara da sıçrayabilirdi, çok tehlikeli sonuçlar da olabilirdi. Araç şuan kül halinde" diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de korku dolu anlar kamerada, işçiler son anda kurtuldu

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 05:08

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de korku dolu anlar kamerada, işçiler son anda kurtuldu - Son Dakika
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