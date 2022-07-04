Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te 1 milyonluk sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te 1 milyonluk sahte içki operasyonu

04.07.2022 13:07
Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te 1 milyonluk sahte içki operasyonu

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri bir kamyonet içerisinde piyasa değeri 1 milyon liralık ve sahte bandrollü içki yakalarken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri bir kamyonet içerisinde piyasa değeri 1 milyon liralık ve sahte bandrollü içki yakalarken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekipleri bayram öncesi ilçeye girecek olan sahte içki ve tütün maddelerinin araştırmalarını sıklaştırdı. Edinilen bilgiye göre, polislerin yaptıkları araştırmalarda G.T isimli şahsın Marmaris'e kaçak içki getireceği tespit edildi. Marmaris ilçe girişinde yapılan kontrollerde G.T isimli şahsın kullandığı kamyonetin kasasında değeri bir milyon TL olan 1800 şişe ambalajlı sahte içki yakalandı. Yakalanan sahte içkiler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken G.T'nin gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Marmaris KOM polisleri çevre il ve ilçelerden getirilen sahte içkilerin üretildiği ve getirildiği yerleri tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı. - MUĞLA

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Son dakika: Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika: Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tefeci operasyonu Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tefeci operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Marmaris'te 1 milyonluk sahte içki operasyonu - Son Dakika

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