Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Son dakika haberi... Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı Sarıyer'de yağış sonrası meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sırasında, taraflar araçlarının başında beklediği sırada bir kaza daha meydana geldi.

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de yağış sonrası meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sırasında, taraflar araçlarının başında beklediği sırada bir kaza daha meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza gece 03.30 sıralarında Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İlk olarak 3 aracın sürücüsü yağış sonrası kaygan zeminden dolayı maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına karıştı. Sürücüler araçlarından inerek kaza tutanağı tuttumaya başladı. O sırada aynı istikamette seyir halindeki taksi ve cip kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücüler ilk kazaya karışan araçlara ve sürücülere çarptıktan sonra demir korkuluklara çarpıp durdu. Savaş alanına dönen kaza alanından 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptıktan ambulansla sonra çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza sonrası Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı

Trafik Kazaları, Beşiktaş, Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 05:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
17:28
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu         
10:35
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 05:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei