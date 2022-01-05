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Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

05.01.2022 08:44

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı İzmir'de araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirilirken, tarihi eserleri yurt dışına kaçıracağı suçlamasıyla...

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

İzmir'de araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirilirken, tarihi eserleri yurt dışına kaçıracağı suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak tarihinde, belirlenen şüpheli araçta arama yaptı. Aramada 70x40 santimetre ebatlarında 12 santimetre kalınlığında mermer mezar steli ele geçirildi. İzmir Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede eserin, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait mezar steli olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tarihi eser, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan şüpheliler İ.D., S.D. ve N.D.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

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Kemalpaşa, Hisarcık, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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