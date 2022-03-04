Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı

04.03.2022 10:49

Gelen son dakika haberlerine göre 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı Şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve hırsızlıkta kullandığı malzemeler ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinden 5 mahalleden kablo hırsızlığı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı

Şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve hırsızlıkta kullandığı malzemeler ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinden 5 mahalleden kablo hırsızlığı yapan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy, Aksaz, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Kızılağaç mahallerinde farklı zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlıklarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak C.E. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada; 2 adet demir kesme makası, 2 adet eldiven, 1 adet kablo yakmada kullanılan demir levye, 1 adet kontrol kalemi, 2 paket halinde 8 gram kubar esrar, 1 paket halinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu madde ve ele geçirilen malzemeler jandarma kamarasına yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı
Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı
Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı

YORUMLAR
500
SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı Manavgat'ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Manavgat, Jandarma, Yeniköy, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:44 Antalya'daki Ukraynalılar, ülkelerine TIR'larla yardım topluyor: 4 TIR gitti
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement