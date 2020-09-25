Son Dakika: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında fezleke düzenleneceğini duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerle ilgili halen milletvekili olan 7 isim hakkında fezleke düzenleneceği belirtilirken, açıklamada "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve halen HDP milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.
6-8 Ekim tarihlerinde 35 il ve 96 ilçede çıkan olaylarda, aralarında Kurban Bayramı'nda et dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak da dahil olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326'sı güvenlik görevlisi toplam 761 kişi de yaralanmıştı. Olaylarda 197 okul yakılmış, 269 kamu binası tahrip edilmiş, bin 731 ev ve işyeri yağmalanmış, bin 230 araç da zarar görmüştü. 6-8 Ekim olayları sonrası, 2009 yılında başlayan çözüm süreci sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:45
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