Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, geçen yıl 30 Temmuz günü, 2010'dan beri husumetli olduğu komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi, Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Altun, Meram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında sanıkların tahliye talebine ret - Son Dakika

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