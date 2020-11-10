Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA - Son Dakika

Lübnan'da geçirdiği iş kazası nedeniyle uzun süre bitkisel hayatta kaldıktan sonra yürüme yeteneğini kaybeden ve gittiği birçok ülkede derdine çare bulamayan 34 yaşındaki Fouad Jamal El Dine, şubat ayından beri tedavi gördüğü Türkiye'de ayağa kalktı.

Lübnanlı Fouad Jamal El Dine, 9 yıl önce çalıştığı iş yerinde üzerine 3,5 tonluk ağırlığın düşmesi sonucu yaralandı. Yaklaşık 7 ay bitkisel hayatta kalan El Dine'nin ailesi, çocuklarının gözlerindeki hareketlenmeyi görünce umutlanarak tedavi arayışına başladı.

Yürüyemeyen Fouad Jamal El Dine, Lübnan ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tedavi gördü ancak bir türlü ayağa kalkamadı. Şubat ayında Romatem Bursa Hastanesine başvuran Fouad Jamal El Dine, burada uygulanan rehabilitasyon programlarıyla oturabilir ve ayağa kalkabilir duruma geldi.

Denge problemi süren El Dine'nin tedavisine, yaklaşık 1 ay önce İsveç'ten getirilen "Cmill" cihazıyla devam edildi. El Dine, hastalara yürüme fonksiyonu kazandıran, dengeyi iyileştiren ve yürüme analizi çıkaran Cmill cihazı sayesinde 5. seansın sonunda yürümeyi başardı.

Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik teknolojinin, tıbbın her alanında aktif kullanıldığını söyledi.

Küçükçakır, fizik tedavi anlamında robotik teknolojiyi aktif kullanan merkezlerin başında geldiklerini belirterek, yürüme yetisini kaybetmiş, denge bozukluğu olan, nörolojik ve ortopedik hastalıklara bağlı gelişen yeti kaybında dengeli yürümeyi öğretmek amaçlı Cmill robotundan faydalandıklarını kaydetti.

Cmill cihazının hastayla ilgili bir yürüme analizi çıkardığını ifade eden Küçükçakır, şöyle konuştu:

"Hastamızı kemerle cihaza bağlıyoruz. Bu bağlanmayla hastamızın vücut ağırlığının bir kısmını robotik tedaviyle destekliyoruz. Hasta daha rahat hareket edebiliyor. Başlangıçta kemerle vücut ağırlığının çok büyük kısmını alabiliyoruz. Hasta yürüme yetisini kazandıkça bu ağırlık daha da azalıyor. Hastanın rahat yürüyebileceği seviyede ağırlık kısmını ayarlıyoruz. Hastamız platform üzerinde yürüyünce bu kişinin hangi bölgesinde ne tür bir eksiklik olduğunu saptıyoruz. Çünkü hastanın yük aktarımını görüyoruz. Bu analiz doğrultusunda hastaya özel bir yürüme planı çıkarıyoruz. Bu cihaz Türkiye'de sadece bizim hastanemizde. Dünyada ise çok az sayıda merkezde bu cihaz bulunuyor. Dolayısıyla ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından hastamız bulunuyor."

"Şu anda hastamız, hiçbir destek almadan yürüyebilir aşamada"

Küçükçakır, sağlık turizmi anlamında birçok yabancı hastayı tedavi ettiklerine değinerek, bunlardan birinin de Lübnanlı Fouad Jamal El Dine olduğunu belirtti.

Fouad Jamal El Dine'nin 9 yıl önce geçirdiği kaza sonucu ciddi şekilde yaralandığını anlatan Küçükçakır, şöyle devam etti:

"Lübnan, ABD başta olmak üzere birçok ülkede rehabilitasyon desteği almış. Bizim hastanemize ise şubat ayında başvurdu. Geldiğinde sol kol ön planda olmak üzere, sol bacak ve sağ tarafında güçsüzlüğü vardı. Denge problemi çok fazlaydı. Başını tutabiliyordu ama başında bir salınım hareketi mevcuttu. Oturma dengesi iyi değildi, ayakta duramıyordu, yürüyemiyordu ve sol kolunu kullanmakta güçlük çekiyordu."

Küçükçakır, yaptıkları değerlendirme sonucu hastaya en uygun rehabilitasyon programına başladıklarını dile getirerek, bu süreçte fizyoterapist kontrollü egzersizler, el fonksiyonlarını geliştirmek için ergoterapi ünitesinde egzersiz uyguladıklarını bildirdi.

Denge eğitimiyle ilgili egzersiz programları uyguladıklarını aktaran Küçükçakır, şunları söyledi:

"Gerçekten güzel bir gelişme kaydettik. Robotik teknoloji ve egzersizler, tedavinin başarısında oldukça önemliydi. Bu tedaviler sonrasında hastamızı oturtur ve ayağa kaldırır bir pozisyona getirdik. Ancak denge bozukluğu halen vardı. Özellikle dengeden sorumlu beyincik dediğimiz merkezde hasar vardı. Bu anlamda denge bozukluğunu ortadan kaldırmak, hastamızı desteksiz ve dengeli şekilde yürütmek, en büyük hedefimizdi. Yaklaşık 1 aydır bu hedef doğrultusunda, Türkiye'de sadece bizim hastanemizde, dünyada ise sayılı merkezde bulunan Cmill dediğimiz robotik teknolojiden faydalanıyoruz. Cihaz sayesinde dengedeki bozuklukları fark ederek ona özel bir denge ve yürüme programı hazırladık. Şimdi 5. seanstayız. Cmill ile yaptığımız her seansta yürüme dengesi daha iyi hale geliyor. Şu anda hastamız hiçbir destek almadan yürüyebilir aşamada."