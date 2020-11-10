Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA - Son Dakika

Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA

10.11.2020 11:05

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'da geçirdiği iş kazası nedeniyle uzun süre bitkisel hayatta kaldıktan sonra yürüme yeteneğini kaybeden ve gittiği birçok ülkede derdine çare bulamayan 34 yaşındaki Fouad Jamal El Dine, şubat ayından beri tedavi gördüğü Türkiye'de ayağa kalktı.

Lübnan'da geçirdiği iş kazası nedeniyle uzun süre bitkisel hayatta kaldıktan sonra yürüme yeteneğini kaybeden ve gittiği birçok ülkede derdine çare bulamayan 34 yaşındaki Fouad Jamal El Dine, şubat ayından beri tedavi gördüğü Türkiye'de ayağa kalktı.

Lübnanlı Fouad Jamal El Dine, 9 yıl önce çalıştığı iş yerinde üzerine 3,5 tonluk ağırlığın düşmesi sonucu yaralandı. Yaklaşık 7 ay bitkisel hayatta kalan El Dine'nin ailesi, çocuklarının gözlerindeki hareketlenmeyi görünce umutlanarak tedavi arayışına başladı.

Yürüyemeyen Fouad Jamal El Dine, Lübnan ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tedavi gördü ancak bir türlü ayağa kalkamadı. Şubat ayında Romatem Bursa Hastanesine başvuran Fouad Jamal El Dine, burada uygulanan rehabilitasyon programlarıyla oturabilir ve ayağa kalkabilir duruma geldi.

Denge problemi süren El Dine'nin tedavisine, yaklaşık 1 ay önce İsveç'ten getirilen "Cmill" cihazıyla devam edildi. El Dine, hastalara yürüme fonksiyonu kazandıran, dengeyi iyileştiren ve yürüme analizi çıkaran Cmill cihazı sayesinde 5. seansın sonunda yürümeyi başardı.

Romatem Bursa Hastanesi Başhekimi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik teknolojinin, tıbbın her alanında aktif kullanıldığını söyledi.

Küçükçakır, fizik tedavi anlamında robotik teknolojiyi aktif kullanan merkezlerin başında geldiklerini belirterek, yürüme yetisini kaybetmiş, denge bozukluğu olan, nörolojik ve ortopedik hastalıklara bağlı gelişen yeti kaybında dengeli yürümeyi öğretmek amaçlı Cmill robotundan faydalandıklarını kaydetti.

Cmill cihazının hastayla ilgili bir yürüme analizi çıkardığını ifade eden Küçükçakır, şöyle konuştu:

"Hastamızı kemerle cihaza bağlıyoruz. Bu bağlanmayla hastamızın vücut ağırlığının bir kısmını robotik tedaviyle destekliyoruz. Hasta daha rahat hareket edebiliyor. Başlangıçta kemerle vücut ağırlığının çok büyük kısmını alabiliyoruz. Hasta yürüme yetisini kazandıkça bu ağırlık daha da azalıyor. Hastanın rahat yürüyebileceği seviyede ağırlık kısmını ayarlıyoruz. Hastamız platform üzerinde yürüyünce bu kişinin hangi bölgesinde ne tür bir eksiklik olduğunu saptıyoruz. Çünkü hastanın yük aktarımını görüyoruz. Bu analiz doğrultusunda hastaya özel bir yürüme planı çıkarıyoruz. Bu cihaz Türkiye'de sadece bizim hastanemizde. Dünyada ise çok az sayıda merkezde bu cihaz bulunuyor. Dolayısıyla ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanından hastamız bulunuyor."

"Şu anda hastamız, hiçbir destek almadan yürüyebilir aşamada"

Küçükçakır, sağlık turizmi anlamında birçok yabancı hastayı tedavi ettiklerine değinerek, bunlardan birinin de Lübnanlı Fouad Jamal El Dine olduğunu belirtti.

Fouad Jamal El Dine'nin 9 yıl önce geçirdiği kaza sonucu ciddi şekilde yaralandığını anlatan Küçükçakır, şöyle devam etti:

"Lübnan, ABD başta olmak üzere birçok ülkede rehabilitasyon desteği almış. Bizim hastanemize ise şubat ayında başvurdu. Geldiğinde sol kol ön planda olmak üzere, sol bacak ve sağ tarafında güçsüzlüğü vardı. Denge problemi çok fazlaydı. Başını tutabiliyordu ama başında bir salınım hareketi mevcuttu. Oturma dengesi iyi değildi, ayakta duramıyordu, yürüyemiyordu ve sol kolunu kullanmakta güçlük çekiyordu."

Küçükçakır, yaptıkları değerlendirme sonucu hastaya en uygun rehabilitasyon programına başladıklarını dile getirerek, bu süreçte fizyoterapist kontrollü egzersizler, el fonksiyonlarını geliştirmek için ergoterapi ünitesinde egzersiz uyguladıklarını bildirdi.

Denge eğitimiyle ilgili egzersiz programları uyguladıklarını aktaran Küçükçakır, şunları söyledi:

"Gerçekten güzel bir gelişme kaydettik. Robotik teknoloji ve egzersizler, tedavinin başarısında oldukça önemliydi. Bu tedaviler sonrasında hastamızı oturtur ve ayağa kaldırır bir pozisyona getirdik. Ancak denge bozukluğu halen vardı. Özellikle dengeden sorumlu beyincik dediğimiz merkezde hasar vardı. Bu anlamda denge bozukluğunu ortadan kaldırmak, hastamızı desteksiz ve dengeli şekilde yürütmek, en büyük hedefimizdi. Yaklaşık 1 aydır bu hedef doğrultusunda, Türkiye'de sadece bizim hastanemizde, dünyada ise sayılı merkezde bulunan Cmill dediğimiz robotik teknolojiden faydalanıyoruz. Cihaz sayesinde dengedeki bozuklukları fark ederek ona özel bir denge ve yürüme programı hazırladık. Şimdi 5. seanstayız. Cmill ile yaptığımız her seansta yürüme dengesi daha iyi hale geliyor. Şu anda hastamız hiçbir destek almadan yürüyebilir aşamada."

Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA
Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA
Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA
Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA

Rehabilitasyon, İş Kazası, Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı         
11:07
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu         
10:24
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi         
08:27
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: 9 yıldır yürüyemeyen Lübnanlı genç, Türkiye'de ayağa kalktı - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei