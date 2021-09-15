Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü netleşti. TFF Yönetimi, Alman hoca Stefan Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti.
Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.
Kaynak: DHA
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