Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Korona aşısında çirkin oyun deşifre oldu! BioNTech'in kurucuları her şeyi tek tek anlattı

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü netleşti. TFF Yönetimi, Alman hoca Stefan Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti.

YARDIMCILARINI BELİRLEDİKTEN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.