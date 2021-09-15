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Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu - Son Dakika

Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

15.09.2021 18:43

Son edinilen bilgiye göre, A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından TFF, Alman hoca Stefan Kuntz isminde anlaştı. İstanbul'da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü netleşti. TFF Yönetimi, Alman hoca Stefan Kuntz isminde oy çokluğu ile birleşti.

YARDIMCILARINI BELİRLEDİKTEN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek. Anlaşmanın 2024'e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Futbol Federasyonu, Milli Takım, Alman, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu - Son Dakika Spor


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