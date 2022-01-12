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Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti - Son Dakika

Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti

12.01.2022 16:59

Son dakika: ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altının ons fiyatı yükselişe geçti. Verinin açıklanmasıyla birlikte ons altın 1.824 dolar seviyesine yükselirken, gram altın 808 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek olan ABD enflasyon verisi açıklandı. Süper güç olarak bilinen ABD'nin 2021 yılı enflasyonu yüzde 7 ile son 40 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme sonrası altının ons fiyatı yükselişe geçti.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Veri öncesi 1.816-1.819 dolar arasında bulunan ons altın, veri ile birlikte yükselişe geçti ve 1.824 dolar seviyesine yükseldi. Saat 18.15 itibarıyla altının gram fiyatı 799 liradan işlem görürken, çeyrek altın 1.310 liradan, cumhuriyet altını ise 5.339 liradan satılıyor.

GÖZLER FED TOPLANTILARINDA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. FED, 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

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Son Dakika Finans Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti - Son Dakika


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