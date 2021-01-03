Abdullah Avcı: "Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar" - Son Dakika

Abdullah Avcı: "Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar"

03.01.2021 18:58
Abdullah Avcı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazanılan Karagümrük maçının ardından konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazanılan Karagümrük maçının ardından konuştu. Takım olma yolunda önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Avcı, Trabzonspor'un her maçı kazanmak için sahaya çıktığını söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'ü Vodafone Park'ta 2-1 mağlup ederek puanını 23 yapan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. 2020'nin bütün dünyada ve ülkemizde son derce sağlıksız ve sağlıkçıların hayatlarını fedakarca harcayıp insanları iyileştirmek için çabaladıkları bir süreç oldu. 3 gün Galatasaraylı Omar'ın yaşadığı talipsiz bir durum oldu. Umarım en kısa sürede sahalara döner. Mart ayından bu yana futbol ailesi, dünyada yaşanan süreci ayakta tutmaya çalışıyor. İnsanlar evlerinde bu oyunu izleyerek vakit geçiriyorlar. Bu oyunun aktörleri, bu oyunu ayakta tutmalı. Kavga, kırmızı kart, penaltı gibi durumları bir tarafta bırakıp bu oyunu sevimli hale getirmemiz lazım. Oyunun ilk yarısı tatmin etmeyen ama 2 net pozisyon yakaladığımız bir durum oldu. İkinci yarıda hücum organizasyonlarını daha fazla kullandık, öne geçtik. Çok fazla pozisyon vermedik ama ortadan bir gol yedik. 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ivme kazandık. Eksiklerimiz var, başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Trabzonspor her zaman yukarıya oynar. Bu takıma her evlatlarına nasıl sahip çıktılarsa, sahip çıkmalarını istiyorum. Karagümrük'e de başarılar diliyorum. Karagümrük benim eski takımım. Bir tarihleri ve ruhları var" ifadelerini kullandı.

"HER MEVKİYE OYUNCU BAKIYORUZ"

Maç içinde Baker'a gösterdiği tepkiyle ilgili olarak "Pozisyonu devamlı anlamazsan ve geriye oynarsan böyle durumlar oluyor" diyen Avcı, sakatlığı bulunan Hugo'nun da önümüzdeki haftaya yetişebileceğini ifade etti. Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılacağıyla ilgili iddialarla ilgili olarak "Trabzon verimli topraktır, bu oyuncular da Trabzonspor'un yetiştirdiği isimlerdir. Bizim oyuncumuz onlar. Onlara sahip çıkmak gerekiyor" ifadelerini kullanan Avcı, transfer konusunda ise "Yöneticilerimiz de biz de yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor'un net oyuncuya ihtiyacı vardır ve bunları biliyoruz. Hem bütçe hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi doğrultusunda doğru oyuncular üzerinde hareket edeceğiz. Bu sene her maçı kazanmak için oynayacağız ama önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız. Her mevkiye oyuncu bakıyoruz ama orta sahada sayısal olarak eksiğimiz var. Bugün 3 oyuncu oynuyor ama 4. oyuncuyla aramızda çok mesafe var" dedi. Trabzonspor'un her maçını kazanmak için oynadığının altını çizen ve her karşılaşmaya bu şekilde çıkacaklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Takım olma yolunda iyi bir yol kat ettik. Sahanın içinde beraber savunma ve hücum etmeye çalışan bir takım oluyoruz. 8 haftada 17 puan aldık. İyi bir takım olmak için iyi adımlar olduğunu gösteriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Ersun Yanal, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar' - Son Dakika Spor


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