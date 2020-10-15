Son dakika... Adalet Bakanı Gül: "Milletimizin bir tek masumun bile haksız bir şekilde suçlanmasına tahammülü... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı"na katıldı. (2)

"Eski Türkiye'de, geçmiş dönemlerde, 90'larda ve öncelerinde insanın onuru hikmeti hükümete feda edilebiliyordu. O dönemler için lekelenmeme hakkı çok lüks bir kavramdı"

"Bize göre vesayetten hukukun üstünlüğüne giden yol, devletin temeline adaleti, adaletin temeline ise insanı koyma yoludur"

"Reformlarımızı özgür birey güçlü toplum, 83 milyondan 1 kişinin bile kendisini kenarda köşede hissetmediği,daha demokratik, daha kalkınmış bir Türkiye için yaptık yapmaya devam ediyoruz"

"Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi hedefiyle yenilenmiş ideallerimizi adım adım hayata geçiriyoruz"

"Ceza muhakemesi hakikati araştırırken masumların lekelenme riskini sıfıra indirmek zorundadır. Adına karar veren yargıdan milletimizin beklentisi, tek bir suçun bile cezasız kalmamasıdır. Buna karşılık milletimizin bir tek masumun bile haksız bir şekilde suçlanmasına, gereksiz işlemlere muhattap olmasına da tahammülü yoktur"