Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ile 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve namlusu açılmış kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir, Ceyhan , Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde bazı bahçelerde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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