Bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 10:55

Narenciye bahçesinde ağaçların gövde kısmına gizlenmiş kenevirin görüntüsü Jandarmanın kenevirleri bahçeden çı Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı ADANA - Adana'da narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narenciye bahçesinde ağaçların gövde kısmına gizlenmiş kenevirin görüntüsü

Jandarmanın kenevirleri bahçeden çı Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı

ADANA - Adana'da narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir, Ceyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde bazı bahçelerde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ile 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve namlusu açılmış kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Jandarma, adreslerdeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin kamerasına, saksılara ekili kenevirin narenciye ağaçlarının gövde kısmında ele geçirilmesi yansıdı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı İran'da kaykay etkinliğinde 5 kişi gözaltına alındı İran'da kaykay etkinliğinde 5 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:25 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğarak katletti! Cinayet sebebi ise süpürgenin sesinden rahatsız olması...
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 11:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement