Son dakika! Adana'da bir kişinin öldüğü "leblebi atma" davasında karar - Son Dakika

Adana'da, düğünde "leblebi atma" nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanık, 4 yıl 4 aydan 14 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Abdulkadir S, Selim Ö. ve Doğan B, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müştekiler Naim ve İbrahim Narin ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanıklardan Abdulkadir S, pişman olduğunu belirterek, "Keşke olay gerçekleşmeseydi, takdir mahkemenin." dedi.

Sanık Selim Ö. de düğün günü tartışmaya katılmadığını ve tarafları ayırdığını ileri sürerek beraatini istedi.

Doğan B. ise sanık Abdulkadir S'nin tüfeği kendisinden düğünde havaya ateş etmek için istediğini öne sürerek, "Bana böyle bir olayın olacağını söyleseydi kesinlikle tüfeği getirmezdim ve düğün yerinde bulunmazdım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanık Abdulkadir S'nin cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 14 yıla indirdi. Doğan B. "suça yardım" ettiği gerekçesiyle 9 yıl 2 ay, Selim Ö. de "suça katılmaktan" 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanıklar Abdulkadir S. ile Doğan B'nin tutukluluğunun devamına, Selim Ö'nün ise tahliyesine karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, geçen yıl 16 Eylül'de arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin'in kafasına leblebi atılması yüzünden tartışma çıkmış, ertesi gün Narin tüfekle öldürülmüş halde bulunmuştu. Narin'i öldürdükleri iddiasıyla Abdulkadir S, Selim Ö. ve Doğan B. tutuklanmıştı.