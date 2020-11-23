Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, A.Ö'ye, merkez Seyhan ilçesi Telli Dere Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacağından yaralanan A.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.