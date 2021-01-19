Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

19.01.2021 07:51

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

Özel Harekat, Uyuşturucu, Gözaltı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı - Son Dakika


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