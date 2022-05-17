Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2) - Son Dakika
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Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)

17.05.2022 12:49
Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)

Son dakika haberler... TUTUKLANDIAdıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2) - Son Dakika
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