Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)
17.05.2022 12:49
Son dakika haberler... TUTUKLANDIAdıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski BDP il başkanı terörden tutuklandı Adıyaman'daki terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı gözaltına alındı
TUTUKLANDI
Adıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.