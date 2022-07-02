Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı

02.07.2022 17:12
Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.S, (22) kız kardeşini telefonla rahatsız ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan A.D'yle (22) yolda karşılaşarak tartışmaya başladı ve yanındaki av tüfeğiyle kendisine ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden A.D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren A.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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