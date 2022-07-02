İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.S, (22) kız kardeşini telefonla rahatsız ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan A.D'yle (22) yolda karşılaşarak tartışmaya başladı ve yanındaki av tüfeğiyle kendisine ateş açtı.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

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