Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 ölü, 4 kişi yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 ölü, 4 kişi yaralı

28.04.2022 16:17
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 ölü, 4 kişi yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziya S. (38) idaresindeki 34 CCM 875 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Yüksel B.'nin (51) kullandığı 20 BEA 05 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü Ziya S. ile Rabia K. (54), Hafize S. (34), Sümeyye S. (15) ve Hüseyin Enes S. (9) yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Enes S., müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. - AFYONKARAHİSAR

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da trafik kazası, 1 ölü, 4 kişi yaralı - Son Dakika


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