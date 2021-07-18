Son dakika! Ağrı'da minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya 'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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