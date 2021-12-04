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Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu

04.12.2021 22:42

Son dakika habere göre ANTALYA'da daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve üzerinden öğretmen kimliği çıkan Hamza Yılmaz (28) denizde ölü bulundu.

ANTALYA'da daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve üzerinden öğretmen kimliği çıkan Hamza Yılmaz (28) denizde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parktaki vatandaşlar, deniz üstünde kıyafetleriyle birinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber parka polisin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 100 metre açıkta hareketsiz şekildeki kişiyi bota bota aldı. Kıyıya çıkarılan kişinin görevlilerce yapılan incelemesinde; hayatını kaybettiği tespit edilirken, üzerinden de Hamza Yılmaz adıyla öğretmen kimliği çıktı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

AÇIK UNUTTUĞU MAİLDEN YERİ BULUNMUŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Yılmaz'ın 14 Kasım'da Batman'daki ailesinin yanından ayrıldığı, 3 Aralık günü Ankara'dan Antalya'ya gidiş için otobüs bileti aldığını açık unuttuğu mailden gören ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın Ankara'dan bu sabah saatlerinde otobüsle Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu
Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu
Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu
Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu

Hamza Yılmaz, Muratpaşa, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu - Son Dakika


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