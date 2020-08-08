Son Dakika: AK Parti Konya'da kongre süreci yeniden başladı - Son Dakika

AK Parti Konya İl Başkanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen kongrelerine, normalleşme süreciyle birlikte Halkapınar ve Emirgazi ilçeleriyle yeniden başladı.

AK Parti Konya İl Teşkilatlarında ara verilen 7. Olağan Kongre süreci yeniden başladı. Halkapınar ve Emirgazi İlçe Kongreleri korona virüs salgını sebebiyle alınan sıkı tedbirler ile gerçekleştirildi. İlçe Kongrelerine, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ali Dığrak, İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Bölge ve İlçe Koordinatörü Mehmet Munlafalıoğlu, İlçe Koordinatörü Salih Koyuncu, siyasi partilerin temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti teşkilatları için kongrelerin çok önemli olduğunu söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Kongreler kenetlenme günleridir. Kongreler işimizin vaktimizden daha çok olduğunu idrak edip yeniden yola revan olduğumuz günlerdir. Kongrelerden aldığımız güçle çalışmaya milletimizin sesini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Korona virüs ile mücadelede Türkiye'nin dünyaya örnek olan çalışmalara imza attığına da değinen Etyemez, Salgına karşı yürütülen mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine dikkat çekti.

İlçe kongrelerine yeni tip korona virüs salgınını sebebiyle ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Daha önce 8 ilçe kongremizi gerçekleştirmiştik. Alınan tedbirler çerçevesinde ilçe kongrelerimize devam ediyoruz" dedi. Başkan Angı, "Ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize Halkapınar ve Emirgazi ilçelerimiz ile devam ediyoruz. 2001'den bu güne teşkilatlarımızın her kademelerinde görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ahirete göç edenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Bu bir nöbet yarışı ve nöbetler geçmişten bu güne devam edip gidiyor. İnşallah Ağustos'ta partimizin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bu ülke hepimizin. Bizden sonraki nesle emaneti layıkıyla devredebilmek için ecdadımızın o büyük fedakarlığını göstermek zorundayız. Devletimizin ve milletimizin kıymetini bilip, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla yürümek zorundayız. Emanet ağır ama bunu taşımak zorundayız. Kongrelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, ilçe başkanımıza ve yönetimine muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemlerine geçildi. Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşger ve Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı yeniden ilçe başkanlığına seçildi. - KONYA