Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

13.05.2022 20:58
Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti

Son dakika haberine göre AK Parti Muratpaşa ilçe Başkanı Osman Ülker, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

AK Parti Muratpaşa ilçe Başkanı Osman Ülker, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Ülker, İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal ile Muratpaşa ilçesindeki Antalya Şehit ve Gazi aileleri Derneği'ne giderek dernektekilerle sohbet etti.

Ülker ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret etti.

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Muratpaşa, Hisarcık, Antalya, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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