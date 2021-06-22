Son dakika! Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada 42 COB 79 plakalı otomobilin şoförü Osman K. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osman K. (54) idaresindeki 42 COB 79 plakalı otomobil ile Gazi mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden Engili Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran araçlara çarparak takla attı.

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