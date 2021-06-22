Son dakika! Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
22.06.2021 22:37
Son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin üç araca çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıOsman K. (54) idaresindeki 42 COB 79 plakalı otomobil ile Gazi mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden Engili Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park...
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin üç araca çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Osman K. (54) idaresindeki 42 COB 79 plakalı otomobil ile Gazi mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden Engili Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran araçlara çarparak takla attı.
Kazada 42 COB 79 plakalı otomobilin şoförü Osman K. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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