Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesine giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yapımı devam eden briket evlerine katkıda bulunarak toplanan yardımları dağıttı. O esnada 4 yaşındaki kız çocuğunun 'Elhamdülillah' diyerek Başkan Soykan'ı sevdiği anlar ise yürekleri ısıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Kampüs Camii İmam Hatibi Erol Demir aracılığıyla düzenlenen program kapsamında; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Suriye'nin İdlib bölgesine gitti. Programda, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce toplanan yardımlar ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu. Savaş mağduru aileler için yapımı devam eden briket evlerinin yapımını yerinde inceleyen Başkan Soykan, toplanan yardımların dağıtımının yanı sıra evlerin yapımına da katkıda bulundu. 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun kendisine sorulan sorulara 'Elhamdülillah' yanıtını vererek Başkan Soykan'ı sevdiği anlar ise yürekleri ısıttı.

Toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın yanı sıra yapımı devam eden briket evlerine de katkıda bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Artık Suriye'de benim de bir evim var ve bütün arkadaşlarımıza da burada bir ev sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz. Burada hakikatten en önemli ihtiyacın ev olduğunu düşünüyoruz. Biz sadece televizyonlardan izliyorduk. Bu kadar vahim olduğunu açıkçası ben bile tahmin etmiyordum. Dolayısıyla bize de vesile oldunuz teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'deki arkadaşlarımıza imkanı olanın buralara yardımcı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bende 6 bin lira değerinde bir briket evi de kendim şahsım olarak yaptırdım. Burada çok ağır şartlarda yaşıyorlar. Sıcaktan, soğuktan çok etkileniyorlar. Cumhurbaşkanımızın da çağrısı var zaten bu konuda en azından sırtlarını dayayacakları bir duvar olsun mantığında herkesin yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Buna vesile oldukları için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Diyanet Vakfına da teşekkür ediyoruz. Allah şükürlerini arttırsın inşallah" dedi.

Yardımların yerinde olduğuna şahitlik ettik

Başkan Soykan, "Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Kampüs Camii İmam Hatibi Erol Demir hocamız öncülüğünde hemşerilerimiz tarafından toplanan yardımları yerlerine ulaştırmak üzere üç günlüğüne Hatay ilimize gittik. Cuma günü Hatay Valimiz Rahmi Doğan ve Vali yardımcımız Yusuf İzci'yi ziyaret ettikten sonra Cumartesi İdlip bölgesine geçtik, yardımların ne kadar yerinde olduğuna şahitlik ettik. Rabbim Devletimize, Milletimize zeval vermesin, Ümmetin birliğini daim etsin inşallah. Bu vesile ile de Mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor, tüm Ümmet'i Muhammet'e hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA