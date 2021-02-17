Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu - Son Dakika

Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu

17.02.2021 12:46
Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesine giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yapımı devam eden briket evlerine katkıda bulunarak toplanan yardımları dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesine giden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yapımı devam eden briket evlerine katkıda bulunarak toplanan yardımları dağıttı. O esnada 4 yaşındaki kız çocuğunun 'Elhamdülillah' diyerek Başkan Soykan'ı sevdiği anlar ise yürekleri ısıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Kampüs Camii İmam Hatibi Erol Demir aracılığıyla düzenlenen program kapsamında; Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Suriye'nin İdlib bölgesine gitti. Programda, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce toplanan yardımlar ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu. Savaş mağduru aileler için yapımı devam eden briket evlerinin yapımını yerinde inceleyen Başkan Soykan, toplanan yardımların dağıtımının yanı sıra evlerin yapımına da katkıda bulundu. 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun kendisine sorulan sorulara 'Elhamdülillah' yanıtını vererek Başkan Soykan'ı sevdiği anlar ise yürekleri ısıttı.

Toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın yanı sıra yapımı devam eden briket evlerine de katkıda bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Artık Suriye'de benim de bir evim var ve bütün arkadaşlarımıza da burada bir ev sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz. Burada hakikatten en önemli ihtiyacın ev olduğunu düşünüyoruz. Biz sadece televizyonlardan izliyorduk. Bu kadar vahim olduğunu açıkçası ben bile tahmin etmiyordum. Dolayısıyla bize de vesile oldunuz teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'deki arkadaşlarımıza imkanı olanın buralara yardımcı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bende 6 bin lira değerinde bir briket evi de kendim şahsım olarak yaptırdım. Burada çok ağır şartlarda yaşıyorlar. Sıcaktan, soğuktan çok etkileniyorlar. Cumhurbaşkanımızın da çağrısı var zaten bu konuda en azından sırtlarını dayayacakları bir duvar olsun mantığında herkesin yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Buna vesile oldukları için Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Diyanet Vakfına da teşekkür ediyoruz. Allah şükürlerini arttırsın inşallah" dedi.

Yardımların yerinde olduğuna şahitlik ettik

Başkan Soykan, "Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi ve Kampüs Camii İmam Hatibi Erol Demir hocamız öncülüğünde hemşerilerimiz tarafından toplanan yardımları yerlerine ulaştırmak üzere üç günlüğüne Hatay ilimize gittik. Cuma günü Hatay Valimiz Rahmi Doğan ve Vali yardımcımız Yusuf İzci'yi ziyaret ettikten sonra Cumartesi İdlip bölgesine geçtik, yardımların ne kadar yerinde olduğuna şahitlik ettik. Rabbim Devletimize, Milletimize zeval vermesin, Ümmetin birliğini daim etsin inşallah. Bu vesile ile de Mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor, tüm Ümmet'i Muhammet'e hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu
Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu
Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu
Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu
Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu
Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı, Sakarya, Akyazı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili bomba itiraf: Ukrayna'nın kullanma olasılığından endişe duyuyoruz 2 haftada ikinci yangın, ikinci ölüm! Emniyet müdürü bizzat incelemede bulundu Bir anne babanın en zor anı! Kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabaları kamerada İstanbul'da kar yağışıyla ilgili tahminlerde değişiklik: Cuma sabahına kadar devam edecek Evlerinde bıçaklanarak öldürülen aileyi ilk o gördü: Ortalık kan gölüydü, tanınmaz haldelerdi Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası
Son Dakika: Üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var Son Dakika: Üniversiteler için yüz yüze eğitim kararı verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var         
12:35
Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı         
12:18
Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır Nihat Özdemir'den VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik taleplere yanıt: Polemik yaratır         
11:51
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:13
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Henüz 18 yaşındaydı! Ahırda kendini asarak yaşamına son verdi Henüz 18 yaşındaydı! Ahırda kendini asarak yaşamına son verdi         
11:02
Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" demesi provokasyondur         
09:52
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti         
00:35
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 12:56:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Akyazı Belediye Başkanı Soykan, İdlib'te savaş mağdurlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei