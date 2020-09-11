Son dakika... Akyazı'da zincirleme kaza: 17 yaralı
Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yolcu minibüsü, işçi servisi ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yolcu minibüsü, işçi servisi ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi, Karaçalılık Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Birol Karacan yönetimindeki 54 M 2075 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, ara sokaktan ana yola çıkan Rahmi Duman'ın kullandığı 54 HK 322 plakalı hafif ticari araca çarptı. O sırada Emre Altıntaş yönetimindeki 54 S 2763 plakalı işçi servisi de yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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