Son Dakika! Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi - Son Dakika

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Altın piyasasında, en düşük 509 bin 100 lira, en yüksek ise 510 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 509 bin 900 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 595 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 16 bin 652,07 lira, işlem miktarı ise 595,01 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 309 milyon 343 bin 683,12 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: