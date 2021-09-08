Ankara'da besi çiftliğine kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı belirlenen besi çiftliğine jandarma operasyon düzenledi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suç/faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinde kaçak akaryakıt (on numara yağ olarak bilinen motorin) üretimi yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır. 8 Eylül 2021 tarihinde Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu çiftliğe düzenlenen operasyon sonucunda şahısların akaryakıt üretmek üzere 10 tonluk tanklar içerisine yağ ve benzeri malzemeleri doldurdukları, akaryakıt üretimi için Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından alınan herhangi bir ruhsat veya lisans belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Lisanssız yağ toplayan ve yakıt haline getiren F.A. ve S.B. adlı şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi (v) bendi gereğince 1 milyon 207 bin 155 Türk lirası idari para cezası uygulanmış, şahıslar hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)